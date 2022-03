Kulturnacht Solothurn

Kultur geniesst in Solothurn einen besonderen und im schweizweiten Vergleich überdurchschnittlich hohen Stellenwert. Woche für Woche bietet der Veranstaltungskalender ein grosses und grossartiges Angebot, das den Vergleich mit Zürich, Basel oder Bern nicht scheuen muss.

Ziel der Kulturnacht ist, diese Vielfalt und die hohe Qualität konzentriert an einem Abend erlebbar zu machen. Mit dem Eintrittsticket erhalten Besucherinnen und Besucher Zugang zu über 30 verschiedenen Angeboten in über 20 Spielstätten. Die Programme beginnen jeweils zur vollen Stunde und werden mehrmals wiederholt. Das erlaubt die Zirkulation zwischen den verschiedenen Häusern und ermöglicht einen einmaligen Einblick in verschiedene Kultursparten.

Weitere Infos: kulturnachtsolothurn.ch