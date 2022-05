Nordwestschweizerischer Nachwuchsschwingertag

Der Schwingklub Solothurn und der Ski Club Günsberg organisieren gemeinsam den Nordwestschweizerischen (NWS) Nachwuchsschwingertag am 18. Juni 2022 in Günsberg. An diesem Anlass nehmen mehr als 200 Schwinger im Alter zwischen 8 und 16 Jahren aus den Kantonen Aargau, Solothurn und beider Basel teil.

1 / 4