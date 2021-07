SummAir - Dein Festival!

Am Freitag, 23. Juli erlebst du ein Schlagerspektakel und am Samstag, 24. Juli eine unvergessliche Pop-/Rocknacht mit nationalen und internationalen Acts. Das Openair findet auf dem Areal der BBZN in Hohenrain statt.

Freitag, 23. Juli 2021 - Schlagerspektakel

Leonard

Linda Fäh

Anna-Marie Zimmermann

Monica Guhl

Samstag, 24. Juli 2021 - Pop-/Rock Night

Luca Hänni

Joya Marleen

Koala Smoke

Aaron

Andrea Bignasca

Weitere Infos findest du unter summair.ch