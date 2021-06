Lauf in Luzern am SwissCityMarathon Massenstarts, eine Menge Zuschauer und grosse Siegerehrungen – im Jahr 2021 eher unwahrscheinlich. Doch das ist noch lange kein Grund, die Laufschuhe an den Nagel zu hängen!

Der SwissCityMarathon – Lucerne wird weiterhin vorbereitet, sodass am 31. Oktober 2021 eine sichere und einzigartige Laufveranstaltung durchgeführt werden kann. Dieses Jahr unter etwas anderen Bedingungen: Auf Massenstarts wird verzichtet, stattdessen starten die Läufer:innen einzeln mit einem Zeitunterschied von ein paar Sekunden. Bei der Anmeldung kann zwischen der Marathon-, Halbmarathon- und CityRun-Distanz gewählt sowie der gewünschte Startslot ausgesucht werden. Es steht den Läufer:innen zur Wahl, ob das Startpaket in Luzern abgeholt oder bequem nachhause geliefert wird. Startnummer, Sponsorengeschenke und das Finishershirt sind bereits darin enthalten. Selbstverständlich werden die im Oktober geltenden Hygiene- und Schutzmassnahmen umgesetzt. Eines ist klar: Der SwissCityMarathon – Lucerne setzt alles daran, das Laufereignis im Herbst sicher durchzuführen! Alle aktuellen Informationen und die Anmeldung sind hier zu finden: www.swisscitymarathon.ch