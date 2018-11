Mit Vorschusslorbeeren zum HC Davos gekommen verliess Shane Prince die Bündner nach wenigen Wochen bereits wieder © KEYSTONE/JUERGEN STAIGER

Shane Prince verliess den kriselnden HC Davos am letzten Freitag urplötzlich, um eine neue Chance in der NHL zu erhalten. Nun unterschreibt der amerikanische Stürmer bis Saisonende in Russland.«Mein Ziel ist es, noch in dieser Saison in die NHL zurückzukehren.