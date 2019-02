Ex-Korporal wegen Syrien-Einsatz vor Gericht

Der Schweizer Johan Cosar steht wegen seines Kampfeinsatzes in Syrien gegen den IS vor dem Schweizer Militärgericht. © KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

In Bellinzona hat heute Mittwoch der Prozess gegen Johan Cosar begonnen, einen ehemaligen Korporal der Schweizer Armee mit assyrischen Wurzeln. Der Christ hat in der Miliz Syriac Military Council (SMC) gegen den IS gekämpft. Vor Militärgericht steht auch sein Cousin.