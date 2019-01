Romney äussert scharfe Kritik an Trump

Der frühere Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hat US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. © KEYSTONE/AP The Spectrum/JAMES M. DOBSON

Der frühere US-Präsidentschaftskandidat Mitt Romney hat sich kurz vor seinem Einzug in den Senat mit scharfer Kritik an Präsident Donald Trump zu Wort gemeldet. Trump werde seinem Amt nicht gerecht, schrieb Romney in der «Washington Post» über seinen Parteifreund.