Ex-Starbucks-Chef Schultz erwägt US-Präsidentschaftskandidatur

Der ehemalige Chef von Starbucks, Howard Schultz, erwägt eine Kandidatur als US-Präsident. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ELAINE THOMPSON

Der langjährige ehemalige Starbucks-Chef Howard Schultz strebt als unabhängiger Kandidat die US-Präsidentschaft an. Er habe bereits mit den Vorbereitungen begonnen, um in allen 50 Staaten an der Wahl teilnehmen zu können.