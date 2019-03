Ex-Stasi-Mitarbeiter werden wegen Lockerbie-Anschlags vernommen

Ermittler bei der Untersuchung des Jumbo-Jets, der 1988 auf das schottische Dorf Lockerbie stürzte. Bei dem Anschlag starben 270 Menschen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ANONYMOUS

Aufgrund des Rechtshilfeersuchens werden mehrere mutmassliche einstige Mitarbeiter der Staatssicherheit, des DDR-Geheimdienstes, in Berlin vernommen, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag per Twitter mitteilte. Nähere Einzelheiten könnten nicht mitgeteilt werden.