Joe Biden will gegen Trump antreten

Joe Biden gehört zu den bekanntesten Kandidaten der demokratischen Partei: Von 2009 bis 2017 war er Stellvertreter des damaligen US-Präsidenten Barack Obama.(Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden will für die Demokraten bei der Präsidentschaftswahl 2020 antreten. Das kündigte der 76-Jährige am Donnerstag auf Twitter an. Mit ihm gibt es nun insgesamt 20 demokratische Präsidentschaftsbewerber.