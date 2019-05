Ex-Wikileaks-Informantin Chelsea Manning wieder in Haft

Die ehemalige Wikileaks-Informantin Chelsea Manning ist in den USA am Donnerstag wieder in Gewahrsam genommen worden. © KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW

Die ehemalige Wikileaks-Informantin Chelsea Manning ist am Donnerstag erneut inhaftiert worden. Manning sei wegen Missachtung des Gerichts in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher ihres Anwaltteams.