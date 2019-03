Exiltibeter fordern Ende der Unterdrückung

Exiltibeter begehen unter anderem in Indien den 60. Jahrestag des Volksaufstand in Tibet. Sie fordern ein Ende der chinesischen Herrschaft in Tibet. © KEYSTONE/EPA/STR

Am 60. Jahrestag des Volksaufstands gegen die chinesische Herrschaft in Tibet haben sich Exiltibeter unter anderem in Indien versammelt und ein Ende der Unterdrückung gefordert.