Mehr Zeit für Entschädigungsforderungen

Die Unabhängige Expertenkommission (UEK) des Bundes zur Aufarbeitung der administrativen Versorgungen in der Schweiz bis 1981 hat erste Ergebnisse ihrer Arbeit präsentiert. Der Präsident der UEK, Markus Notter, erläuterte an einer Medienkonferenz in Bern das Vorgehen. © KEYSTONE/PETER KLAUNZER