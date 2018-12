Explosion an Tankstelle in Italien – Zwei Tote, viele Verletzte

Bei der Explosion an einer Tankstelle in Italien sind zwei Menschen ums Leben gekommen - rechts der Tankwagen, der Feuer gefangen hatte und daraufhin explodierte. © KEYSTONE/AP ANSA/EMILIANO GRILLOTTI

Bei einer gewaltigen Explosion an einer Tankstelle in Italien sind zwei Menschen gestorben. Unter den Opfern sei ein Feuerwehrmann, schrieb die Feuerwehr am Mittwoch auf Twitter und fügte hinzu: «Endloser Schmerz.»