Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro (2. von links) hat eine Rede während einer Militärparade am Samstag abrupt abgebrochen. © KEYSTONE/EPA EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Während einer Militärparade in Venezuela ist es am Samstagabend offenbar zu einem Zwischenfall gekommen. Staatschef Nicolás Maduro unterbrach wahrscheinlich aufgrund einer Explosion seine Rede vor Tausenden Soldaten in der Hauptstadt Caracas.