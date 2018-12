Facebook-Adventskalender für Arme

In der Facebook-Gruppe «Die Gemeinschaft – Oberrheintal (CH)» bekommen die Posts von Andrea Zäch zurzeit besonders viel Aufmerksamkeit. Die in Appenzell wohnhafte Ostschweizerin will mit einem Adventskalender etwas Gutes für Menschen tun, denen es finanziell nicht so gut geht. Jeden Tag verschenkt sie etwas Kleines und hofft, dass sie jemanden eine Freude machen kann.

Geschenke aus gespartem Geld

«Ich bin ein Mensch der sehr gerne schenkt», sagt Andrea Zäch gegenüber FM1Today. «Bei uns in der Familie wird dieses Jahr nur gewichtelt. So bin ich auf die Idee gekommen, mit dem gesparten Geschenkgeld denen Menschen etwas zu kaufen, die selbst nicht so viel haben». «Die Gemeinschaft – Oberrheintal (CH)» auf Facebook sei dafür eine gute Plattform, schon öfters sei Andrea dort aufgefallen, dass Leute nach günstigen Sachen suchen, weil es ihnen finanziell nicht so gut geht.

Viele Leute melden sich

Die Idee des Facebook-Adventkalenders scheint gut anzukommen. Hinter dem ersten Türchen versteckte sich ein richtiger Adventskalender mit M&M’s. Hinter dem zweiten Türchen eine Packung Katzenfutter und hinter den dritten Süssigkeiten und ein Plüschtier. Diejenigen, die das Geschenk gerne möchten, können sich jeweils bei Andrea melden. Unter den Posts hat es meist um die 20 Kommentare. «Die Reaktionen sind sehr positiv, viele Leute haben Interesse an den Geschenken», sagt Andrea Zäch. «Es melden sich aber auch viele Menschen um mir mitzuteilen, dass sie diese Idee super finden».

Auch kritische Kommentare

Andrea musste aber auch schon Kritik entgegennehmen. «Manchmal sind die Leute der Meinung, jemand anderes habe das Geschenk mehr verdient. Für mich ist es schwierig, genau abzuschätzen, wer das Geschenk wirklich braucht. Jeder der sich meldet, sollte das mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren».

Ein grosser Batzen Geld

Die Geschenke hat Andrea bis Weihnachten schon fast alle zusammen. Weil das Interesse so gross ist, hat sie sogar noch ein paar Sachen mehr gekauft. «Es ist schon ein grosser Batzen Geld, den ich in dieses Projekt investiere. Umso mehr hoffe ich, dass ich den Beschenkten wirklich eine Freude mache.» Besonders freuen würde es Andrea auch, wenn die Idee weiterlebt. «Es wäre mega cool, wenn noch mehr Leute solche Adventskalender machen und die Geschenke auch wirklich bei den richtigen Leuten landen.»

(kov)