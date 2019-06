Facebook muss in Italien eine Million Euro Strafe zahlen

Der Facebook-Konzern ist in Italien erneut zu einer Strafzahlung verdonnert worden. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/RICHARD DREW

Facebook muss in Italien wegen der Missachtung von Persönlichkeitsrechten seiner Nutzer eine Strafe von einer Million Euro zahlen. Dies teilte die Datenschutzbehörde am Freitag in Rom mit.