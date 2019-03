Wendy Holdener Zweite in Soldeu

Wendy Holdener ist in der Disziplinenwertung dritte. © KEYSTONE/AP/GIOVANNI AULETTA

Wendy Holdener muss weiter auf den ersten Weltcupsieg im Slalom warten. Der Schwyzerin steht am Finale in Soldeu abermals Mikaela Shiffrin vor der Sonne. Holdener stieg als Führende nach dem ersten Lauf mit einer Reserve von 28 Hundertsteln auf Shiffrin in die Entscheidung.