Fahrer flüchtet vor Grenzkontrolle

Nach gut 20 Minuten konnte der Fahrer angehalten werden.

In Tägerwilen flüchtete ein 56-jähriger Autofahrer vor einer Kontrolle am Grenzübergang. Auf seiner Flucht übertrat er mehrere Verkehrsgesetze. Die Polizei konnte ihn in Hefenhausen festgenommen.