Fahrt ins Toggenburg dauert länger

Pendler ins oder aus dem Toggenburg haben es zurzeit nicht leicht. Überall hat es Baustellen. Eine zusätzliche kommt ab morgen, Donnerstag, dazu. Auf der Umfahrung Rickenbach werden Belagsarbeiten gemacht, weswegen die Strasse nach dem Kreisel bis zur Autobahn gesperrt wird. Am Donnerstag und Freitag wird die Strasse in Richtung Toggenburg gesperrt, die Autos werden durch das Dorf Rickenbach umgeleitet. Am Samstag und Sonntag wird die Strasse in Richtung Wil gesperrt, die Verkehrsteilnehmer müssen dann durch das Dorf Rickenbach fahren.

Die Sperrung der Strasse bleibt bis voraussichtlich am Montagmorgen um 5 Uhr. Die Umfahrung wurde im vergangenen Jahr verbreitert, nun folgt der abschliessende Einbau der Deckschicht. Die Umleitung ist gut signalisiert und während der Stosszeiten wird der Verkehr durch den Verkehrsdienst geregelt.

(red.)