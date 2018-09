Am Samstagmorgen ist in Schaffhausen ein Personenwagen komplett ausgebrannt. © PD Schaffhauser Polizei

Am hellerlichten Tag ist in Schaffhausen ein Fahrzeug abgebrannt. Dabei sei ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden, wie die Schaffhauser Polizei in der Nacht auf Sonntag in einem Communiqué mitteilte.