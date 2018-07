Der 28-jährige Autofahrer fuhr am Donnerstag von Tschierv in Richtung Hospiz. In einer Linkskurve kam das Auto von der Strasse ab. Es überschlug sich, landete auf dem Dach und kam total beschädigt zum Stillstand. Der Autolenker blieb unverletzt und konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Gemäss seiner Aussage musste er einem Reh ausweichen. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, fiel seine Alkoholprobe positiv aus.

(red./Kapo GR)