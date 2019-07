Fall Epstein: Richter will über Kaution entscheiden

Ein Gericht in New York will in der Affäre um Missbrauchsvorwürfe am Donnerstag darüber entscheiden, ob der 66-jährige Unternehmer Jeffrey Epstein gegen Kaution freikommen kann. Das sagte Richter Richard Berman am Montag bei einer Anhörung in New York. © KEYSTONE/AP FRE142054/ELIZABETH WILLIAMS

In der Affäre um Missbrauchsvorwürfe gegen den Unternehmer Jeffrey Epstein will ein Gericht in New York am Donnerstag darüber entscheiden, ob der 66-Jährige gegen Kaution freikommen kann. Das sagte Richter Richard Berman am Montag bei einer Anhörung in New York.