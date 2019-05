Fall Karimowa: Staatsanwalt muss in Ausstand treten

Das Bundesstrafgericht hat ein Ausstandsbegehren der Usbekin Gulnara Karimowa gutgeheissen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Der leitende Staatsanwalt des Bundes muss in der Untersuchung gegen die Tochter des usbekischen Ex-Präsidenten in den Ausstand treten. Aus den Akten geht gemäss Bundesstrafgericht nicht hervor, welche Rolle er beim Besuch der Bundesanwaltschaft in Usbekistan hatte.