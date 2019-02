Fall Ylenia: Gab es Mittäter?

Wird nun der Fall Ylenia neu aufgerollt? Beim Erfolgsautor Peter Beutler haben sich nach einem TVO-Auftritt mehrere Zeugen gemeldet, die von einem zweiten Täter im Fall Ylenia wissen. Mit der Hilfe des ehemaligen Polizisten Roger Sutter beginnt er zu recherchieren. In den Hauptverdacht gerät der inzwischen verstorbene Toggenburger W.F. «Wir sind sicher, dass Urs Hans von Aesch nicht alleine gehandelt hat. Es kann nicht sein, dass der Fall abgeschlossen ist», sagt Beutler.

Wegen Kastenwagen abrupt abgebremst

Einer der Zeugen, der sich gemeldet hat, ist Andy R. Er war vor zwölf Jahren mit W.F. befreundet, später fürchtete er sich vor dem Toggenburger und wagte es nicht, etwas gegen ihn zu sagen. Andy R. stellte am Tag, an dem Ylenia verschwand, ein eigenartiges Verhalten seines Freundes fest: Sie waren am Morgen des 31. Julis 2007 zusammen mit dem Auto unterwegs nach Mogelsberg. Dort hatten sie einen Grillplausch geplant.

Bei der Ortseinfahrt kam ihnen ein weisser Kastenwagen entgegen. Die Reaktion von W.F., der am Lenkrad sass, ist für Andy R. noch heute unerklärlich. «Er machte eine Vollbremsung – wir sind beinahe durch die Frontscheibe geknallt.» W.F. fuhr weiter, bremste nochmals abrupt ab und rannte ins nächste Restaurant, um dort etwas zu trinken.» Der Toggenburger W.F. reagierte, als ob er etwas überfahren hätte. «Doch da war nichts», sagt Andy R. gegenüber TVO.

Danach setzten die Freunde die Fahrt nach Mogelsberg fort. Kurze Zeit nach der Ankunft im Haus von W.F. verschwand dieser. «Er sagte, er müsse Gasflaschen für den Grill holen.» Erst am späteren Nachmittag tauchte er wieder auf – «ziemlich angetrunken – richtig besoffen», wie Andy R. sagt. W.F. hatte mehrere Stunden gebraucht, um eine Gasflasche zu organisieren, genau in der Zeit, als Ylenia verschwunden war und Urs Hans von Aesch durch einen Kopfschuss starb. Andy R. wusste zu diesem Zeitpunkt noch nichts davon.

Urs Hans von Aesch und W.F. haben sich gekannt

Erst als mehrere Tage später der weisse Kastenwagen im Zusammenhang mit der Entführung des fünfjährigen Mädchens in den Medien gezeigt wurde, kam Andy R. ein Verdacht. Beide Männer, W.F. und Urs Hans von Aesch, waren Kunden in seiner Karosserie-Werkstatt. Andy R. weiss, dass sich die beiden gekannt haben.

Die These, dass es einen zweiten Täter gab, ist nicht neu. Bereits kurz nach der Tat hatte der «Blick» eine Aussage einer Zeugin und ein Phantombild eins möglichen zweiten Täters veröffentlicht. Dieses gleicht dem Porträt von W.F. stark, wie der Berner Kriminalautor Peter Beutler schnell feststellte. Der 76-jährige Beutler hatte schon den Kristallhöhlenmord in Kobelwald in einem Buch aufgearbeitet.

Der Erfolgsautor Peter Beutler sprach mit der Zeugin Nicole P., mit deren Hilfe der «Blick» das Phantombild erstellt hat. Nicole P. war nach eigenen Aussagen an einer Kreuzung in Oberbüren neben dem weissen Kastenwagen mit ihrem Auto zum Stehen gekommen. Mit im Autos sass auch ihr Sohn. Sie sah zwei oder drei Männer im weissen Kastenwagen. Ein blonder Mann sei gefahren, ein weiterer Mann auf dem Beifahrersitz gesessen. Ylenia habe sich zum Fahrer gelehnt und zu Nicole P. hinübergeschaut. «Es schien mir, dass die beiden Männer mit jemandem im hinteren Teil des Autos stritten, der Wagen wackelte.» Es könne gut sein, dass sich noch eine dritte Person im hinteren Teil befand.

«Ich will zu meinem Mami»

Ihr Sohn bestätigt die Aussage: «Wir haben zwei Männer gesehen und das Mädchen, das zum Fahrer kam, sagte, es wolle zu seinem Mami, es sah sehr unzufrieden aus.»

Auch zwölf Jahre später ist Nicole P. noch hundertprozentig überzeugt, dass sie an jenem Tag die Entführer und Ylenia gesehen hat. «Das konnte niemand anderes sein.» Als TVO ihr das Bild von W F. zeigt, erkennt sie ihn wieder. Die Zeugin hatte mehrmals versucht, der Polizei ihre Beobachtungen an der Kreuzung zu schildern, doch diese nahm sie offenbar nicht ernst. Andy R. hatte Angst vor der Reaktion von W.F. und informierte die Polizei über eine Kollegin. «Doch die Polizei reagierte nicht», sagt Andy R.

Peter Beutler, der überzeugt war, dass die Polizei die Möglichkeit eines zweiten Täters übersehen hatte, wandte sich vor fünf Jahren an die Kantonspolizei St.Gallen. «Ich habe ihnen all meine Informationen zur Verfügung gestellt.»

Reagiert hatte Bruno Fehr, der Chef der Kriminalpolizei St.Gallen. Er traf sich mehrmals mit dem Erfolgsautor, unter anderem in Thun. Fehr habe Beutlers Hinweise ernst genommen. Doch kurz nach dem letzten Treffen nahm sich der Chef der Kripo das Leben. Es ist bis anhin unbekannt, ob Fehr die Informationen weiterleitete oder für sich behielt.

Fall soll wieder aufgerollt werden

Für Beutler und Ex-Polizist Sutter ist klar: W.F. ist tief in den Fall von Ylenia verstrickt: Er habe Urs Hans von Aesch bei Oberbüren erschossen, die Leiche der Fünfjährigen bei sich versteckt und später im Wald bei Oberbüren vergraben. Ein Mann aus Winterthur fand die Leiche des Mädchens auf seiner freiwilligen Suche mehrere Wochen später. Genau an jenem Ort, an dem die Polizei zuvor schon das Gelände genau abgesucht hatte.

Ihre Forderung ist klar: «Der Fall muss nochmals aufgearbeitet werden», sagt Beutler. «Ich möchte, dass die Wahrheit ans Licht kommt», sagt der ehemalige Polizist Roger Sutter. Die beiden sind überzeugt, dass ihre Indizien ausreichen, um zu beweisen, das von Aesch kein Einzeltäter war.