Zwei Fallschirmspringer sterben bei Absturz

Feuerwehrleute haben auf dem Flugplatz von Bad Saulgau im deutschen Bundesland Baden-Württemberg einen Sichtschutz an der Unfallstelle errichtet. Am Morgen sind dort zwei Fallschirmspringer bei einem Sprung tödlich verletzt worden. © Keystone/DPA/THOMAS WARNACK

Zwei Fallschirmspringer sind am Samstag in Baden-Württemberg abgestürzt und ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Morgen am Flugplatz Bad Saulgau, wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Polizei in Konstanz mitteilten.