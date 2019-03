Falscher Alarm im Disneyland Paris: Menschen in Panik

Laute Geräusche, die sich wie Schüsse anhören: Im Freizeitpark Disneyland Paris denken Besucher am Samstag sofort an einen Anschlag und es entsteht Panik. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MICHEL EULER

Nach verdächtigen Geräuschen sind Besucher im Freizeitpark Disneyland östlich von Paris in Panik geraten. Es habe sich um einen falschen Alarm gehandelt, berichteten Sicherheitskreise am späten Samstagabend in Paris.