Falscher Golf-Tommy kassiert Preisgeld

Im Juli spielt der Golf-Profi Tommy Fleetwood am British Open und belegt Rang 12. Das Preisgeld lässt sich sehen: 154’000 Dollar. Doch das Geld landet nicht auf dem Konto des 27-jährigen Engländers sondern auf dem Konto seines Namenvetters in den USA.

No joke, a friend received Tommy Fleetwood's Open Championship winnings in his bank account last weekend!! They have the same name and he was a PGA pro but still, how does this happen? Didn't believe him until I saw it…good thing he is an honest guy! pic.twitter.com/bE534xfYDV

— #Break30 Golf Short Game School (@GregThornerGolf) August 8, 2018