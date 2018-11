Familie nach Brand in Gebäude beim Bahnhof Littau LU evakuiert

Ein Gebäude neben dem Bahnhof in Littau LU hat am späten Montagabend Feuer gefangen. © David Kunz, Keystone-SDA

In einem mehrstöckigen Gebäude neben dem Bahnhof in Littau LU ist am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine dreiköpfige Familie konnten die Rettungskräfte unverletzt evakuieren. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.Ein Passant schlug gegen 22.