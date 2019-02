Familie Rockefeller spendet 200 Millionen Dollar

Grosszügigste Museumsspende aller Zeiten: Die Familie Rockefeller unterstützt das Museum of Modern Art in New York mit 200 Millionen Dollar. (Archivbild) © Keystone/EPA/ANDREW GOMBERT

Geldsegen für das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA): Die Industriellen-Familie Rockefeller lässt dem weltbekannten Kunstmuseum eine Spende von 200 Millionen Dollar zukommen, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.