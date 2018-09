Familienfirmen sind besonders profitabel

Firmen mit einer Familie im Hintergrund können sich laut der Studie "ein Stück weit" vom kurzfristigen Denken an der Börse lösen. (Symbolbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Börsennotierte Familienunternehmen arbeiten laut einer Studie profitabler als andere Firmen. Ihre Aktien hängen daher langfristig den breiten Markt ab, wie es in einem Bericht der Grossbank Credit Suisse heisst, die am Montag in London veröffentlicht wurde.