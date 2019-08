Familienvater bewusstlos geschlagen

Kurz vor 21.30 Uhr kam es am Zürcher Hardplatz zu einer schweren Körperverletzung. Ein 40-jähriger Mann, der mit seinen beiden Kleinkindern und einem Kinderwagen in einen Bus einsteigen wollte, wurde von einem Unbekannten, der mit FCZ-Fankleidung unterwegs war, am Einsteigen gehindert und durch einen Faustschlag ins Gesicht so schwer verletzt, dass er reglos neben dem Bus liegen blieb. Der Mann musste mit schweren Kopfverletzungen notfallmässig ins Spital gebracht werden, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt.

Der unbekannte Täter flüchtete mit mehreren ähnlich gekleideten jungen Männern in Richtung Hardbrücke. Die Stadtpolizei Zürich hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

(pd/red.)