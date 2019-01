Fanbrief nach 47 Jahren beantwortet

Richard E. Grant hat im Alter von 14 Jahren einen Fanbrief an Barbra Streisand geschrieben. Im Brief bot er der Sängerin einen Erholungsurlaub im Haus seiner Eltern an. 47 Jahre später hat ihm die Sängerin geantwortet: «Lieber Richard, was für einen wundervollen Brief du mir mit 14 Jahren geschrieben hast.»

As a lifelong fan of someone you’ll understand what it meant for me to take this snap outside the home of @BarbraStreisand Asked Security for permission & he replied ‘It’s a public road, but thanks for asking’ Wrote her this letter when I was 14. My wife is very understanding! pic.twitter.com/3SohXKpgZT — Richard E. Grant (@RichardEGrant) January 29, 2019

Ausserdem lobte Streisand seine Darstellung in «Can You Ever Forgive Me?». Im Film geht es um die Schriftstellerin Lee Israel, die Briefe von verstorbenen Prominenten fälschte. Dort spielt Grant an der Seite von Melissa McCarthy und ist für einen Oscar nominiert. Der 61-Jährige konnte sein Glück kaum fassen. «Ich kann nicht annähernd ausdrücken, wie viel mir Ihre wohlwollende Antwort bedeutet hat», twitterte er.

I cannot begin to properly express what your generous reply has meant to me! THANK YOU. And most especially for NOT calling Security to have me arrested!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/IqLWDYGqsa — Richard E. Grant (@RichardEGrant) January 29, 2019

(SDA/red)