«Fantastic Beasts» übernehmen schweizweit die Spitze

Das Epos "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" übernahm am Wochenende vom 15. bis 18. November 2018 in der Schweiz die Spitze der Kinocharts. (Archiv) © Warner Bros. Ent.

Das Fantasy-Epos «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» hat nach seinem Kinostart am Donnerstag in der Schweiz mit grossem Abstand die Spitze übernommen. Es verzeichnete mehr als 90’000 Eintritte.