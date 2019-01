FAQ Sing dä Song fürs FM1 Land

Welche Voraussetzungen brauche ich zur Teilnahme bei Sing dä Song fürs FM1 Land?

Wir suchen Gesangstalente, dabei ist uns dein Background vollkommen egal. Gesangsunterricht, Gesangserfahrung etc. können natürlich hilfreich sein.

Grundsätzlich kann sich aber jede volljährige Person bei Sing dä Song anmelden. Eine Teilnahme unter 18 Jahren ist nur nach Rücksprache mit einer erziehungsberechtigen Person möglich und erfordert in jedem Fall die schriftliche Einverständniserklärung, da der Gewinner für die Aufnahme nach London ins Tonstudio fliegt und in London übernachtet.

Ich habe keine Gesangsprobe. Kann ich mich trotzdem anmelden?

Zur Bewerbung ist unbedingt eine aussagekräftige Gesangsprobe notwendig, damit wir deine Qualifikation einschätzen und bewerten können.

Wie funktioniert das Casting im Detail?

Sämtliche Bewerbungen werden von FM1 gesichtet und auf Vollständigkeit überprüft. Anschliessend entscheidet eine interne Jury, bestehend aus der FM1 Musikredaktion, sowie Vertretern der Musikindustrie über die Tauglichkeit der Kandidatenbewerbungen. In einem internen Entscheidungsverfahren werden drei Finalisten ausgewählt. Die Finalisten treten in einem anschliessenden Finale gegeneinander an. Der Gewinner wird zu gleichen Teilen durch je eine Stimme der FM1 Jury / einem Vertreter der Musikindustrie sowie einer Stimme der FM1 Hörer (Entscheidung durch Online-Voting) bestimmt.

Habt ihr schon ein paar Details zum Song?

Der Song wird in schweizerdeutschem Dialekt gesungen.

Was umfasst der Gewinn genau?

Der Gewinn umfasst Hin- und Rückflug Zürich/London/Zürich in der Economy Klasse sowie zwei Hotelübernachtungen. FM1 kommt ebenfalls für den Flughafen Transfer vom Hotel und zurück auf, sowie die Verpflegung während den Produktionsaufnahmen am Freitag 1. März. Weiter umfasst der Gewinn die kompletten Produktionskosten und damit die Möglichkeit den Song für das FM1 Land zu singen. Der fertige Song wird anschliessend täglich bei den FM1 Wachmachern gespielt. Dies ist nicht nur eine unschlagbare Referenz, sondern auch die Chance daran anzuknüpfen und so eine grosse Gesangskarriere zu starten.

Wann findet die Songproduktion genau statt?

Der Termin für das Aufnahmedatum ist auf den 1. März 2019 mit dem Produktionsstudio in London festgelegt. Der Flug von Zürich nach London findet am 28. Februar 2019 / Spätnachmittag statt. Der Rückflug ist auf den 2. März 2019 datiert. Du solltest für die Produktion also zwischen dem 28. Februar ab ca. 16 Uhr und dem 2. März Zeit haben