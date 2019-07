Fast Hälfte der Fussballspiele sind von Gewalt begleitet

Gewalt und Chaos nach dem Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich am 13. Mai 2006 im Basler St. Jakob Park. © Keystone/PATRICK B. KRAEMER

46 Prozent der Fussballspiele in der Super League und in der Challenge League sind von Gewalt begleitet. Dies geht aus einem am Freitag in Bern vorgestellten Bericht der Polizeilichen Koordinationsplattform Sport hervor.