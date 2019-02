Fast eine Viertelmillion Besucher an letzter Muba

Fast eine Viertelmillion Besucherinnen und Besucher haben sich von der Muba verabschiedet. © Keystone/Photo Barbara Sorg

Die 103. und letzte Ausgabe der Muba ist am Sonntag in Basel zu Ende gegangen. Fast eine Viertelmillion Besucherinnen und Besucher waren an der Dernière der ältesten Publikumsmesse zu verzeichnen.