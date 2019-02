Ein unterernährtes Kind in einem Spital in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/HANI MOHAMMED

Fast jedes fünfte Kind weltweit wächst in einem Konfliktgebiet auf: Im Jahr 2017 lebten nach Angaben der Kinderrechtsorganisation Save the Children weltweit 420 Millionen Kinder in Regionen mit Krieg oder Konflikten.