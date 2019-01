Faultierweibchen bekommt einen Verehrer

Seit ungefähr einem halben Jahr ist das weibliche Zweifingerfaultier Uyuni im Walter Zoo geschlechtsreif. Zeit also für einen männlichen Gefährten. Fündig wurden die Kuppelhelfer vom Walter Zoo im Papiliorama in Kerzers. Von dort reiste Anfang November ein zwölfjähriges Männchen Apollo nach Gossau und blieb für zwei Monate in die Quarantäne, um dessen Gesundheitszustand zu überprüfen.

Lautes Beschnuppern

Nach dieser Wartezeit ist nun der Weg frei, dass sich die zwei näher kommen können. Zoodirektorin Karin Federer erzählt: «Unser Weibchen roch den Neuankömmling gleich und wurde munter.» Auch das Männchen habe aufgeregt geschnuppert und sei direkt in Richtung des Weibchens geklettert. Nach dem ersten Beschnuppern wurde das Männchen aufdringlicher und die Faultierdame musste ihn mit drohenden Lauten auf Abstand halten. «Solche Töne haben wir von Faultieren noch nie gehört», sagt Federer.

Männchen sind Spätzünder

Der Altersunterschied – das Weibchen Uyuni ist dreieinhalbjährig – dürfte für das Pärchen kein Problem sein, versichert die Tierärztin. «Männchen sind Spätzünder. Sie werden erst mit fünfeinhalb Jahren geschlechtsreif.» Das Zooteam beobachtet die beiden Faultiere nun aufmerksam und hofft, dass sich die Tiere bald aneinander gewöhnen. Falls es zur Paarung kommt, könnten in zehn bis elf Monaten die ersten Zweifingerfaultiere im Walter Zoo geboren werden.

Der Beitrag von TVO:

(red.)