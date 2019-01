Der Brasilianer Philippe Coutinho traf zweimal für das Heimteam, Ivan Rakitic schoss das zwischenzeitliche 2:0 für die Katalanen, bei denen auch Torhüter Jasper Cillessen seinen Anteil am Weiterkommen hatte. Der Niederländer parierte in der 27. Minute beim Stand von 1:0 einen Foulpenalty von Sevillas Ever Banega.

Endgültig entschieden wurde das Duell erst in der Schlussphase, als Luis Suarez (89.) und Lionel Messi (92.) mit ihren Toren auf 6:1 erhöhten.

(SDA)