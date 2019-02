Wie der Verein gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte, wird Juric weder am Mittwoch im Nachtragsspiel gegen Sion noch am Samstag in der Partie gegen Lugano im Aufgebot stehen.

Der Entscheid sei aus «sportlichen und wirtschaftlichen Gründen» gefallen. Wie es nächste Woche weitergehe, sei noch offen. Jurics Vertrag läuft Ende Saison aus.

(SDA)