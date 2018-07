FC St.Gallen könnte auf Rijeka treffen

In der dritten Qualirunde trifft der FC St.Gallen auf den kroatischen Verein Rijeka. Die Partien sind auf den 9. und den 16. August angesetzt. Das Hinspiel findet in St.Gallen statt, das Rückspiel in Kroatien.

Der HNK Rijeka beendete die Saison 2017/2018 auf dem 3. Tabellenrang. Die Kroaten können auf einige grosse Spiele in Europa zurückblicken. So spielten im Viertelfinal des Europapokals 1979/1980 gegen Juventus Turin, die Italiener waren jedoch zu stark für die Kroaten. 1984/1985 war bereits in der zweiten Runde des Uefa-Pokals Endstation mit Real Madrid. Immerhin konnten die Kroaten das Hinspiel gewinnen.

In der jüngeren Vergangenheit schnupperte Rijeka ebenfalls regelmässig europäische Luft. Sie schafften es zwischen 2012 bis vergangenes Jahr immer wieder bis in die Gruppenphase der Europa League.

Star der kroatischen Mannschaft ist der Österreicher Alexander Gorgon. Der ehemalige Austria-Wien-Profi schoss Rijeka fast im Alleingang in die Europa-League-Quali. Allerdings war er zuletzt lange Zeit verletzt. Ob er auf diese Saison wieder zu alter Form findet, muss sich erst noch zeigen. Die oberste kroatische Liga nimmt am 27. Juli wieder den Betrieb auf, Rijeka trifft im ersten Spiel auf Gorica.

Der FC St.Gallen muss sich zuerst aber noch gegen den norwegischen Vertreter Sarpsborg durchsetzen. Das Hinspiel ist am 26. Juli.

Die weiteren Partien:

(Hinspiele am 9. August, Rückspiele am 16. August): Olympiakos Piräus – Luzern, St. Gallen/Sarpsborg (NOR) – Rijeka (CRO), FC Sevilla/Ujpest Budapest – Zalgiris Vilnius (LTU)/Vaduz, Viitorul Constanta (ROU)/Vitesse Arnhem (NED) – PAOK Saloniki/Basel.

Tobol Kostanai (KAZ)/Pjunik Jerewan – Maccabi Tel-Aviv/Radnicki NIS (SRB), Sorja Lugansk (UKR) – Sporting Braga (POR), Hibernian Edinburgh (SCO)/Asteras Tripoli (GRE) – Molde (NOR)/Laçi (ALB), Djurgarden Stockholm/Mariupol (UKR) – Ventspils (LAT)/Bordeaux (FRA). Dunajska Streda (SVK)/Dynamo Minsk – Zenit St. Petersburg, Hapoel Haifa (ISR)/Hafnarfjördur (ISL) – Atalanta Bergamo/FK Sarajevo, Hajduk Split (CRO)/Slavia Sofia – Rudar Velenje (SLO)/FCSB Bukarest, ZSKA Sofia/Admira Wacker Mödling (AUT) – Stjarnan Gardabär (ISL)/FC Kopenhagen.

Ajax Amsterdam/Sturm Graz – Dundalk (IRL)/AEK Larnaca (CYP), Genk (BEL)/Fola Esch (LUX) – Schachtjor Soligorsk (BLR)/Lech Poznan (POL), Sigma Olomouc (CZE) – Kairat Almaty (KAZ)/Alkmaar (NED), Osijek (CRO)/Glasgow Rangers – Tschichura Satschchere (GEO)/Maribor (SLO). Basaksehir Istanbul – Aberdeen (SCO)/Burnley (ENG), Nordsjaelland Farum (DEN)/AIK Stockholm – Partizan Belgrad/Trakai (LTU), Balzan (MLT)/Slovan Bratislava – Rapid Wien, Gornik Zabrze (POL)/Trencin (SVK) – Feyenoord Rotterdam.

Jagiellonia Bialystok (POL)/Rio Ave (POR) – Gent (BEL), Spartak Subotica (SRB)/Sparta Prag – Bröndby (DEN), Ufa (RUS)/Domzale (SLO) – Honved Budapest/Progrès Niederkorn (LUX), B36 Torshavn (FRO)/Besiktas Istanbul – LASK Linz (AUT)/Lilleström (NOR), Zeljeznicar Sarajevo/Apollon Limassol (CYP) – Dynamo Brest (BLR)/Atromitos Athen, RB Leipzig/Häcken Göteborg – CS Universitatea Craiova (ROU).

“Meister-Weg” (in der Champions-League-Qualifikation gescheiterte Landesmeister): Ludogorez Rasgrad (BUL)/Videoton Szekesfehervar (HUN) – Zrinjski Mostar (BIH)/Valletta (MLT), Legia Warschau (POL)/Spartak Trnava (SVK) – F91 Düdelingen (LUX)/Drita Gjilan (KOS), Sutjeska Niksic (MNE)/Alaschkert Martuni (ARM) – CFR Cluj (ROU)/Malmö (SWE), Olimpija Ljubljana (SLO)/Crusaders Belfast (NIR) – BATE Borissow (BLR)/HJK Helsinki (FIN), Shkëndija Tetovo (MKD)/Sheriff Tiraspol (MDA) – FC Santa Coloma (AND)/Valur Reykjavik (ISL).

Cork City (IRL) – Celtic Glasgow (SCO)/Rosenborg Trondheim (NOR), Spartaks Jurmala (LAT)/La Fiorita Montegiardino (SMR) – Roter Stern Belgrad/Suduva Marijampole (LTU), The New Saints Llansantffraid (WAL)/Lincoln Red Imps (GIB) – Astana (KAZ)/Midtjylland (DEN), Dinamo Zagreb/Hapoel Beer-Sheva (ISR) – APOEL Nikosia (CYP)/Flora Tallinn (EST), Torpedo Kutaissi (GEO)/Vikingur Göta (FRO) – Kukës (ALB)/Karabach Agdam (AZE).

Sieger in den Playoffs (4. und letzte Qualifikationsrunde, 23. und 30. August).

Auslosung der Playoffs am 6. August in Nyon.