FCSG auf der Suche nach Nachwuchs

Tranquillo Barnetta tritt bald zurück und die Espen schmieden an ihren Zukunftsplänen. 20 junge Testspieler sind diese Woche im Gründenmoos, wohnen in einem Hotel in der Stadt und trainieren vor verschiedenen Beratern und manchmal Alain Sutter und Peter Zeidler. Geleitet wird das Training von den Assistenztrainern Boro Kuzmanovic und Ioannis Amanatidis.

Die jungen Spieler hoffen auf einen Vertrag – für den Nachwuchs oder die erste Mannschaft des FCSG. Sie sind aus nah und fern angereist, aus Thun bis Griechenland und Brasilien, aus Afrika bis Italien. Die St.Galler haben die Probespieler allesamt gescoutet.

«Wir haben sie in Videos gesehen, nun spielen sie vor. Live sieht man am besten, wer Potenzial hat», sagt Zeidler gegenüber dem «St.Galler Tagblatt». Später sollen die talentiertesten zu einem Training der ersten Mannschaft eingeladen werden, in der Schlussphase der Saison würde es den Betrieb stören, sagt er.

Unter anderem trainiert der zentrale Mittelfeldspieler Robin Huser im Gründnemoos, er kam zu einigen Teileinsätzen für den FC Thun in der Super League und ist derzeit beim FC Basel engagiert. Francesco Ruberto, der bis zum Sommer bei Thun unter Vertrag ist, war in der Vorrunde der Spielzeit 2017/18 Stammgoalie in der Super League. Seither gab es keinen Einsatz mehr in einer Pflichtpartie.

(red.)