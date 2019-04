FCSG-Fahnenmeer in der Innenstadt

Gemächliches Treiben in der St. Galler Innenstadt. Tauben gurren, wenige Passanten schlendern durch die Gasse. Alles nimmt seinen gewöhnlichen Lauf. Doch wer den Blick hebt, sieht ein grün-weisses Fahnenmeer. «Warum hängen die da?», fragt ein Junge seine Mutter und zeigt auf die FCSG-Fahnen. Die Mutter erklärt, dass der Fussballclub dieses Jahr seinen 140. Geburtstag feiert. Am 19. April 1879 wurde der FC St. Gallen gegründet. Übrigens waren die Espen damals wohl noch nicht so treffsicher, denn sie schossen auf halb so grosse Tore.

«Stadt steht hinter dem Club»

Seit Montag hängen die FCSG-Fahnen in der Stadt St.Gallen. «Die Stadt soll so grün-weiss wie möglich werden», sagt Daniel Last, Mediensprecher des FCSG. So prangen zudem an zahlreichen Geschäften Aufkleber mit dem neuen und alten Logo. «Es ist toll, wie viele Läden bei der Aktion mitmachen», so Last. Die Stadt stehe ganz offensichtlich hinter dem Club.

Bisher hat der Club nur positive Reaktionen auf die grün-weisse Aktion bekommen. Die FCSG-Fahnen flattern mindestens bis Ende April in der Stadt. «Wir haben noch weitere Überraschungen im Köcher», sagt Last. Die wolle er aber noch nicht verraten.

Bereits bekannt ist, dass der FCSG am 20. April zum Jubiläumsspiel gegen den FC Luzern einlädt. Vor und nach dem Spiel wird es vor der Arena ein Streetfoodfestival geben. Ausserdem kosten sämtliche Tickets fürs Spiel im Public Bereich nur 18.79 Franken. Am Freitagabend vor dem Spiel lädt die aktive Fanszene zum Fest ein. Angekündigt sind Bars und Essen, ein Meet&Greet mit FCSG-Spielern und Legenden und Musik aus St.Gallen.

(lou)