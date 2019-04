FCSG, Festival und Freibad an Ostern

Eine Turnfahrt wie im Jahr 1919 🤸‍♂️

Der Märstetter Turnverein feiert sein 100-jähriges Bestehen. Deshalb wird der Turnverein am Ostersamstag, 20. April, auf eine besondere Zeitreise gehen: eine Turnfahrt wie anno 1919.

«Laut Beschluss des Vorstandes wurde auf Sonntag, den 29. Februar 1920, die erste Turnfahrt an den Untersee angeordnet. Vorausgesetzt, dass uns der Herrgott mit ordentlichem Wetter beschenke», hiess es in einem Bericht der ersten Turnfahrt.

So macht sich der TV Märstetten also auf, um in die Vereinsgeschichte einzutauchen. Um 10 Uhr marschieren die Turner los und ihr könnt sie beim Start bei der Sekundarschule Weitsicht oder unterwegs am Untersee besuchen. Infos zum Jubiläumsjahr gibt es hier.

Jubiläum des FCSG ⚽💚

Anpfiff für das Jubiläum: Der FC St.Gallen feiert am Samstag mit dem Jubiläumsspiel 140 Jahre St.Galler Fussballgeschichte. Der älteste Fussballclub der Schweiz zelebriert das Jubiläum mit dem Meisterschaftsspiel FC St.Gallen gegen den FC Luzern. Anpfiff ist um 19 Uhr (dann startet auch der Liveticker auf FM1Today). Zuvor gibt’s ab 12 Uhr ein Streetfoodfestival, um 15 Uhr der Espentrail und nach dem Spiel, um 20.45 Uhr, findet die After Party mit DJ Tomahawk statt. Infos findest du hier.

Ostern im Chocolarium 🍫

Osterrätsel auf dem Erlebnisrundgang, Feines im Schoggi-Shop oder ein Osterselfie: Das alles könnt ihr und eure Familie am Samstag im Chocolarium von Maestrani in Flawil erleben. Hier findest du alle Infos.

Saisoneröffnung im Freibad Chur 🏊

Das Freibad Obere Au in Chur startet seine Badesaison bereits am Karfreitag. Die Wetterbedingungen dafür sehen gut aus. Wenn das Freibad aufgrund des Wetters am Ostersonntag nicht geöffnet werden kann, stehen das Hallenbad und das Aquamarin-Warmwasser-Erlebnisbad zur Verfügung.

Ein Festival zu Ostern 💃

Am Karfreitag und Ostersonntag findet in Wattwil das Osterfestival statt. Am Freitag wird es elektronisch: DJ Praise, Chris Armada, DJ Beatstyle und Alex Napster werden den Thurpark zum Beben bringen. Am Ostersonntag stehen dann die Fäaschtbänkler auf der Bühne. Infos findest du hier.

The Fat Bastard GangBand 🎤

Balkanbeats mit Rock, Reaggae und Chanson: Das könnt ihr am Karfreitag im Gare de Lion in Wil erleben. Die französische Band «The Fat Bastard GangBand» gibt ein Konzert. Wie die Veranstalter schreiben, dürfte es ein «Abenteuer im durchgedrehten Niemandsland zwischen Zigeunerklampfen, Kontrabass, Akkordeon und Bläsern» geben. Weitere Infos findest du hier.

Funky «Kar» Friday 🕺

Am Karfreitag wird es bunt und funky. DJ Sojus legt im St.Galler Lokal «Stickerei» auf. Hier gibt’s die Infos.

Führung durch den Baumwipfelpfad 🌳

Wer mehr über das Projekt, den Bau und die Natur erfahren will, kann am Samstag an der Führung durch den Baumwipfelpfad in Mogelsberg teilnehmen. Diese dauert etwa eine Stunde.

Albumtaufe von Manuel Stahlberger 📀

Am Freitag und Samstag spielt Stahlberger mit seiner Band im Palace St.Gallen, um sein neues Album «Dini Zwei Wänd» zu präsentieren. Der Freitag ist bereits ausverkauft, für den Samstag gibt es noch Tickets. Das Album ist geprägt von elektronsich pulsierender Popmusik, zu der man gut tanzen kann.

Wenn die Veranstaltung, die du dieses Wochenende besuchst, nicht unter unseren Ostertipps ist: Ab in die Kommentare damit.

(red.)