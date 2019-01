FCSG hat neuen Assistenztrainer

View this post on Instagram

Der FC St.Gallen 1879 hat mit Ioannis Amanatidis einen neuen Assistenztrainer gefunden. Der 37-jährige Grieche ergänzt den Trainerstaff von Peter Zeidler und unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison beim FCSG. Herzlich willkommen beim FCSG 😊 #fcsg #herzlichwillkommen