Jubiläumsspiel vom Samstag ausverkauft

18’790 Fussballfans werden das Rückrundenspiel des FC St.Gallen gegen den FC Luzern diesen Samstag im Kybunpark mitverfolgen. Das Stadion ist damit bis auf den letzten Platz ausverkauft. Dies teilt der Verein heute auf Facebook mit.

Angelehnt ans Gründungsjahr des Clubs kosteten die Tickets nur 18.79 Franken. Dies dürfte zusätzliche Fans mobilisiert haben, sich einen Platz zu sichern. Ausserdem kamen Besitzer einer Saisonkarten in den Genuss eines Extra-Tickets und Gratis-Tickets wurden auch an Vereine in der Stadt St.Gallen abgegeben.

Nichtsdestotrotz ist die Freude über das ausverkaufte Spiel beim FCSG gross, das 140. Jubiläum ist schliesslich ein wichtiger Termin für den Verein. Jetzt muss nur noch das Schlussresultat stimmen.

