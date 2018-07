FCSG trifft auf Sarpsborg

In der ersten Qualifikationsrunde setzte sich Sarpsborg gegen ÍBV Vestmannaeyja aus Island durch. Die Norweger gewannen im Hinspiel vom 12. Juli 4:0 und im Rückspiel von heute Donnerstag 2:0.

Fünfter Platz in erster Liga

Sarpsborg 08 FF spielt seit fünf Jahren in der ersten norwegischen Liga. Mit 600’000 Euro ist der dänische Mittelstürmer Ronnie Schwartz das Kadermitglied mit dem höchsten Marktwert – die beiden Innenverteidiger Joonas Tamm und Orri Sigurdur Ómarsson spielen jeweils in der estnischen und der isländischen Nationalmannschaft. Die letzte Saison in der «Eliteserien» schloss Sarpsborg auf dem fünften Platz ab. Trainer ist seit 2015 der 48-jährige Norweger Geir Bakke.

Hinspiel in der Ostschweiz

In der zweiten Phase der Europa-League-Qualifikation findet zwischen dem FC St.Gallen und Sarpsborg am nächsten Donnerstag, 26. Juli, das Hinspiel im st.gallischen Kybunpark statt. Am 2. August reisen die Ostschweizer nach Norwegen. Überstehen die Espen auch die dritte Runde und die Playoffs, sind sie in der Gruppenphase der Europa League.

Wenn du beim Heimspiel der Espen gegen Sarpsborg dabei sein willst, kannst du hier Tickets kaufen.

(lag)