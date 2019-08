FCZ verliert in Sitten in Überzahl

Doppeltorschütze Pajtim Kasami hat allen Grund zur Freude © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Nach 70 Minuten ist der FC Zürich in Sitten nahe am ersten Saisonsieg. Aber Benjamin Kololli verschiesst einen Penalty, und in der restlichen Zeit kassiert Zürich zwei Tore von Pajtim Kasami zum 1:3.Kasami war für Sions Trainer Stéphane Henchoz erneut nicht erste Wahl.