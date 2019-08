FDP Ausserrhoden nominiert Jennifer Abderhalden für Nationalrat

Will der SVP den Ausserrhoder Nationalratssitz abjagen: die freisinnige Juristin Jennifer Abderhalden. (Archivbild) © FDP Appenzell Ausserrhoden

Die FDP Ausserrhoden will den einzigen Nationalratssitz des Kantons zurückerobern. Die Delegierten haben am Freitag in Gais Jennifer Abderhalden als Kandidatin nominiert. Die 41-jährige Juristin tritt gegen David Zuberbühler von der SVP an.